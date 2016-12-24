Суд оценил в 40 тысяч рублей моральный ущерб школьника из Рузаевки от укуса бродячей собаки

В Рузаевском районе сотрудники прокуратуры провели проверку по заявлению местной жительницы и установили, что в ноябре прошлого года в городе железнодорожников на 16-летнего сына женщины возле школы напала безнадзорная собака, причинив ему телесные повреждения.

Как указали в надзорном ведомстве, обязанность по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев возложена на орган местного самоуправления.

С целью защиты прав несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации Рузаевского муниципального района компенсации морального вреда, причиненного укусом собаки.

Судом исковые требования удовлетворены, взыскана компенсация в размере 40 тысяч рублей.