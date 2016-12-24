Житель Мордовии осужден за мошенничество с субсидией на строительство дома в сельской местности

По данным следствия, в 2017 году семья 44–летнего жителя города Ковылкино на основании представленных документов с заведомо ложными сведениями была включена в программу по улучшению жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности. Тогда еще молодая семья могла рассчитывать на субсидию от государства.

Мужчина фиктивно трудоустроился подсобным рабочим в агропромышленном комплексе и вместе с семьей зарегистрировался у родственника в сельской местности, где проживать не планировал. Новоявленному аграрию была предоставлена социальная выплата в размере более 1,1 млн рублей на строительство жилья на селе.

Дом мужчина не достроил, но предоставил отчетные документы о введении жилья в эксплуатацию, а денежные средства из жилищной субсидии потратил по своему усмотрению.

По информации Следственного комитета по РМ, в ходе следствия свою вину в преступлении житель Ковылкино признал и частично возместил причиненный ущерб - на сумму более 500 тысяч рублей. На принадлежащий ему легковой автомобиль, стоимостью 600 тысяч рублей, был наложен арест.

По приговору суда мужчине было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.