Главный санитарный врач МСЧ-13 ФСИН России награжден нагрудным знаком «Почетный донор России»

Главный санитарный врач медико-санитарной части № 13 ФСИН России Виктор Иванов награжден нагрудным знаком «Почетный донор России».

В ведомстве отмечают, что представитель региональной уголовно-исполнительной системы произвел более 40 безвозмездных донаций и в настоящее время состоит в регистре доноров костного мозга.

Нагрудный знак «Почетный донор России» учрежден Правительством Российской Федерации и выражает признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов.