В Мордовии бывший главный ветеринарный врач птицефабрики подозревается в мошенничестве на полмиллиона рублей

Сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты мошенничества, совершенного главным ветеринарным врачом одной из птицефабрик Мордовии.

Как установили оперативники, в период с октября 2017 по июль 2019 годы подозреваемая, занимая должность главного ветеринарного врача одной из птицефабрик Мордовии, используя свое служебное положение, обманным путем похитила у представителя двух коммерческих организаций денежные средства в размере более 460 тысяч рублей.

Дама козыряла своими управленческими возможностями и ввела в заблуждение представителя двух фирм, заинтересованных в сотрудничестве с птицефабрикой. Деньги ветеринарному врачу передавались как раз за отбор в качестве приоритетного поставщика фармацевтической продукции. При этом, денежные средства были перечислены на сторонний счет.

По материалам УЭБиПК в отношении 66-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следователем СК в отношении лица, перечислявшего денежные средства, возбуждено уголовное дело за покушение на коммерческий подкуп.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.