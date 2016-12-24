В Мордовии бывший главный ветеринарный врач птицефабрики подозревается в мошенничестве на полмиллиона рублей

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Сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты мошенничества, совершенного главным ветеринарным врачом одной из птицефабрик Мордовии.
Как установили оперативники, в период с октября 2017 по июль 2019 годы подозреваемая, занимая должность главного ветеринарного врача одной из птицефабрик Мордовии, используя свое служебное положение, обманным путем похитила у представителя двух коммерческих организаций денежные средства в размере более 460 тысяч рублей.
Дама козыряла своими управленческими возможностями и ввела в заблуждение представителя двух фирм, заинтересованных в сотрудничестве с птицефабрикой. Деньги ветеринарному врачу передавались как раз за отбор в качестве приоритетного поставщика фармацевтической продукции. При этом, денежные средства были перечислены на сторонний счет.
По материалам УЭБиПК в отношении 66-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следователем СК в отношении лица, перечислявшего денежные средства, возбуждено уголовное дело за покушение на коммерческий подкуп.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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