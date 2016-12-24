Двое парней из Ялги выслушали приговор суда за покупку гашиша на 100 тысяч рублей

«Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания»
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Проживающие в пригороде мордовской столицы молодые люди, 2000 и 2002 годов рождения, обвинялись в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
В декабре прошлого года при отработке оперативной информации сотрудниками УНК на автодороге в Лямбирском районе был остановлен автомобиль «Ниссан». В качестве пассажиров в иномарке передвигались двое парней. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у одного из них полимерный пакет с гашишем массой 94,31 гр.
Жители Ялги признались, что в складчину за 100 тысяч рублей по интернету заказали оптовую партию запрещенного вещества для своих нужд. После получения координат тайника приятели попросили товарища отвезти их по нужному адресу в Нижегородскую область. На обратном пути иномарка была остановлена сотрудниками полиции.
По приговору суда молодые люди получили по 3 года лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей каждому.
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Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
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