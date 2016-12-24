Двое парней из Ялги выслушали приговор суда за покупку гашиша на 100 тысяч рублей

Проживающие в пригороде мордовской столицы молодые люди, 2000 и 2002 годов рождения, обвинялись в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

В декабре прошлого года при отработке оперативной информации сотрудниками УНК на автодороге в Лямбирском районе был остановлен автомобиль «Ниссан». В качестве пассажиров в иномарке передвигались двое парней. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у одного из них полимерный пакет с гашишем массой 94,31 гр.

Жители Ялги признались, что в складчину за 100 тысяч рублей по интернету заказали оптовую партию запрещенного вещества для своих нужд. После получения координат тайника приятели попросили товарища отвезти их по нужному адресу в Нижегородскую область. На обратном пути иномарка была остановлена сотрудниками полиции.

По приговору суда молодые люди получили по 3 года лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей каждому.