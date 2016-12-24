В Мордовии осужден водитель по пьяни сбивший на иномарке двух пешеходов

25-летний житель Самары выслушал в Мордовии приговор суда за управление автомобилем в состоянии опьянения и применение насилия в отношении представителя власти.

В ноябре 2024 года на федеральной трассе «М-5 Урал» в Зубово-Полянском районе инспекторы ДПС остановили автомашину «Тойота Камри». За рулем иномарки находился житель Самарской области, скрывшийся с места ДТП в поселке Умет. В тот день он совершил наезд на двух пешеходов и поспешил покинуть место происшествия.

Во избежание ответственности он вновь попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов и оказал им сопротивление.

После проведения медицинского освидетельствования у товарища из Самары было установлено алкогольное опьянение. Также сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что данный водитель уже два раза привлекался к ответственности по ст.264 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, и был лишен водительских прав.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами на ближайшие 4 года.