Ирина Данилкина и Дмитрий Красанов из Мордовии стали амбассадорами Всероссийского проекта «Профразвитие»

Выбраны 100 амбассадоров Всероссийского проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это студенты из 43 регионов России, которым предстоит формировать активное молодежное сообщество и привлекать к участию в проекте студентов, желающих прокачивать навыки и делать первые шаги в профессии. В их числе представители Республики Мордовия.

Проект «Профразвитие» объединяет молодежь страны и предоставляет им возможности для роста – знакомит с процессом трудоустройства, предоставляет сервисы профессионального развития, помогает находить подходящие стажировки в крупных российских компаниях. Набор амбассадоров 2025 года проходил на конкурсной основе в несколько этапов: ребята писали эссе, где рассказывали, чем могут быть полезны проекту и своей стране, проходили собеседование по компетенциям и навыкам и презентовали президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

«Набор амбассадоров Всероссийского проекта «Профразвитие» – значимый шаг к формированию активного молодежного сообщества, готового вносить вклад в развитие России и менять будущее своей страны. Мы получили около 1000 заявок от талантливых и целеустремленных ребят из всех 89 регионов, и честно признаемся, выбор был непростым. В результате отобраны 100 лучших представителей, готовых вдохновлять единомышленников, делиться знаниями и открывать новые возможности для своих сверстников. Ребятам предстоит не только представлять проект в своих регионах и на федеральном уровне, но и создавать полезные инициативы, помогая молодежи делать уверенные шаги в профессию. Впереди много работы, и мы уверены, что вместе сможем добиться больших результатов!» – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

По итогам конкурсного отбора в 43 регионах выбраны официальные представители федерального проекта 2025 года, которым в течение 2025 года предстоит продвигать ценности и миссию проекта на региональных и федеральных площадках, организовывать профессионально-ориентированные мероприятия и инициативы, а также мотивировать российскую молодежь к развитию в профессии через личный пример и активное взаимодействие.

Республику Мордовия в амбассадорской программе проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году будет представлять студенты Ирина Данилкина и Дмитрий Красанов.

Девушка учится на первом курсе магистратуры Историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарёва по направлению подготовки «Социальная работа». В 2024 году закончила бакалавриат по этому же направлению подготовки с красным дипломом. Сейчас занимает должность Министра социальной защиты труда и занятости населения Молодежного Правительства Республики Мордовия. Также девушка является Региональным координатором Всероссийского проекта «Родина-мы», лектором Российского общества «Знание» и капитаном женской команду по мини-футболу МГУ им. Н.П. Огарёва В 2024 года Ирина стала участником Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. В 2022 году стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц с проектом «Комплексная программа «Футбол для всех» и призером (3 место) во Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению подготовки «Социальная работа». В 2024 году стала победителем Всероссийского конкурса «Амбассадоры социальных изменений», девушка прошла профессиональную переподготовку по направлению «Цифровая педагогика» в своем университете и совершенствовала гибкие навыки по программе «Академия наставничества «Педагог К-21». Имеет в публикации девяти научных статей базы РИНЦ, а также является победителем международных и всероссийских научно-исследовательских конкурсов.

«Я победила в первом сезоне проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а теперь стала его амбассадором. Готова активно делиться своими знаниями и опытом с другими участниками проекта, что будет способствовать созданию сообщества единомышленников и обмену идеями. Моя способность организовывать командную работу и взаимодействовать с разными участниками проекта поможет создать сплоченную и продуктивную атмосферу. Я верю, что совместная работа и поддержка друг друга – ключ к успешному развитию», – рассказала амбассадор проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Республики Мордовия Ирина Данилкина.

Студент Российского государственного университета туризма и сервиса Дмитрий Красанов работает в Молодежном ​центре Рузаевского района, руководит медиаволонтерами и развивает молодежную политику. За годы работы провел множество мероприятий, направленных на активизацию молодежного участия в жизни города, организовывал мастер-классы, творческие конкурсы, информационные акции, добровольческие мероприятия, форумы и слеты.

«Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает передо мной широкие горизонты для профессионального роста и личностного становления. В современном мире, где динамика изменений возрастает, присутствие качественных навыков и знаний является залогом успешной карьеры. Именно в этом проекте молодежь страны может обмениваться опытом, обучаться и получать перспективы в различных областях деятельности. Для меня быть в «Профразвитии» – шаг к уверенной и успешной профессиональной жизни», – поделился амбассадор проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Республики Мордовия Дмитрий Красанов.

В течение года амбассадоры смогут попробовать себя в четырех разных ролях: лектора на молодежных событиях региона и страны, активиста на карьерных мероприятиях, блогера, создающего положительный имидж проекта в социальных сетях, а также наставника новых участников проекта «Профразвитие», помогающего им в прохождении конкурсных этапов.

Перед тем, как официальные представители проекта «Профразвитие» приступят к своим обязанностям, ребята пройдут очную образовательную программу. Участники детально познакомятся с миссией и целями проекта и президентской платформы, основными направлениями деятельности, задачами и функциями амбассадоров.

Активная работа амбассадоров в 2025 году будет поощряться бонусами и возможностями от проекта «Профразвитие», президентской платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров.