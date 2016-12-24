В 2024 году в медучреждения Мордовии поступило более 200 единиц медицинского оборудования

Реализация национального проекта «Здравоохранение» завершена, но работа в этом направлении продолжается. Строительство, ремонт и оснащение медицинских учреждений проводится в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В 2024 году в поликлиники и больницы республики было закуплено 284 единицы медицинского оборудования на сумму более 154 млн рублей. Кроме того, завершен капитальный ремонт в четырех медицинских организациях.

Так, в Саранской поликлинике №4 обновили фасад здания и кровлю, заменили окна и лифты. Сейчас там работают диагностический центр, неврологическое и хирургическое отделения, консультативный отдел. Имеется многопрофильный дневной стационар, физиотерапевтическое отделение с кабинетами механотерапии и ЛФК.

Капитально отремонтировали и единственное учреждение Мордовии, которое оказывает специализированную амбулаторную помощь пожилому населению. В Республиканском гериатрическом центре заменили систему электроснабжения, установили пожарную сигнализацию, отремонтировали служебные помещения и кабинеты врачей.

В одном из филиалов Саранской поликлиники №2 был проведен капитальный ремонт кровли. В начале этого года свои двери для пациентов распахнула обновленная поликлиника Комсомольской центральной районной больницы.