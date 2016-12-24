Талантливые жители Мордовии могут принять участие в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
В России стартовал прием заявок на Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», организованный фондом «Защитники Отечества».
Принять в нем участие могут модельеры, дизайнеры и производители, создающие адаптивную одежду для людей с инвалидностью, а также студенты средних и высших профессиональных учебных учреждений, занимающиеся разработкой адаптивной одежды. Узнать о номинациях и подать заявку можно до 30 марта на официальном сайте on-wings.ru.
В этом году проект выходит на международный уровень. В нем примут участие представители Пакистана, Индии, Бразилии и других стран – партнеров Российской Федерации.
Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив и конкурса брендов «Знай наших».
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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