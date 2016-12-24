В Мордовии суд отправил в колонию 24-летнего нижегородца за «работу» на телефонных аферистов

Молодой житель Нижегородской области обвинялся по нескольким эпизодам мошенничества в составе организованной группы. Вместе с подельником по указанию кураторов он забирал деньги у несчастных стариков, ставших жертвами телефонной фабрики обмана.

По данным следствия, в начале 2024 года молодые люди наведались за деньгами к пенсионерам из Нижнего Новгорода, Пензы, Ельниковского и Темниковского районов Мордовии. Пожилые люди предварительно были обработаны организаторами криминального промысла по известной схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности своих близких они передали курьерам посылки с денежными средствами на общую сумму 622 тыс. рублей. Гонцы мошенников были задержаны оперативниками уголовного розыска МВД по РМ на территории Торбеевского района, когда они на арендованном авто направлялись к очередной жертве - 65-летней женщине-инвалиду.

Задержанные признались, что подрядились на такую «работу» за 10% от переправляемых кураторам сумм.

По информации прокуратуры РМ, ущерб потерпевшим был возмещен в полном объеме еще в ходе предварительного расследования. Но это обстоятельство не помешало суду вынести довольно суровый приговор - 24-летний нижегородец на 5 лет 6 месяцев отправится в исправительную колонию общего режима.