Малый и средний бизнес Мордовии привлек почти 1,5 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств

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Объем финансирования при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП в Мордовии по итогам прошлого года составил 1,49 млрд руб, количество получателей поддержки достигло 167. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По всей стране в 2024 году субъекты МСП привлекли 470 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Финансовую поддержку получили свыше 38 тысяч предпринимателей.
По объему привлеченного финансирования МСП при помощи «зонтичных» поручительств среди отраслей экономики в лидерах обрабатывающие производства, инфраструктурное строительство, транспортировка и хранение, научно-техническая деятельность, информация и связь, сельское хозяйство, гостиницы и общепит.
В топ отраслей по приросту количества получателей поддержки в 2024 году по сравнению с 2023 вошли сфера услуг, культура и спорт, гостиницы и общепит, транспортировка и хранение.
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Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
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