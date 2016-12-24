В Мордовии отец автолюбителя выслушал приговор за покушение на дачу взятки в интересах сына

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54-летний житель Атяшевского района республики ответил в суде за покушение на дачу взятки должностному лицу через посредников. Мужчина пытался за деньги решить вопрос по водительским правам для своего сына.
По данным следствия, в ноябре 2023 года фигурант дела передал через знакомых 40 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику регистрационно-экзаменационной группы Госавтоинспекции. За эти деньги его сыну должны были обеспечить успешную сдачу практического экзамена на право управления транспортными средствами.
Но посредники не собирались передавать полученные денежные средства сотруднику ГИБДД, а распорядились ими по своему усмотрению. По этой причине преступный умысел жителем Атяшевского района не был доведен до конца.
По информации Следственного комитета по РМ, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.
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