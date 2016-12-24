В четыре школы искусств Мордовии поступило новое оборудование

В 2024 году четыре образовательных учреждения Мордовии обновили материально-техническую базу. Новое оборудование приобрели в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», преемником которого с 2025 года стал национальный проект «Семья».

Новые музыкальные инструменты и оборудование поступили в две детские музыкальные школы г. Саранска - №1 и №4, Инсарскую детскую школу искусств и Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова. Они уже используются на занятиях. Также учебные заведения обновили оборудование для репетиций и концертов.

В художественное училище и Инсарскую школу искусств приобрели новые мольберты, художественные столы и учебные материалы, например, набор геометрических фигур. Эти предметы позволят студентам создавать интересные композиции.

Поступившее оборудование стало хорошей основой для получения новых знаний и развития способностей учащихся детских школ искусств.

Отметим, что рамках национального проекта «Семья» продолжится модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.