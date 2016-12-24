В Мордовии Народный фронт назвал победителей на лучшее видеопоздравление для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества

«Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания»
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
Народный фронт в Республике Мордовия подвел итоги конкурса на лучшее видеопоздравление для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества.
По результатам конкурса места распределились следующим образом:
1 место – ученики СОШ №38
2 место – Воспитанники детского сада №122
3 место – первичное отделение движения первых Рузаевского института машиностроения.
Награждение прошло в преддверии главного мужского праздника страны в Музее Эрьзи. Поздравление и слова благодарности для победителей конкурса произнес участник специальной военной операции, волонтер сообщества «Мордовия своих не бросает» с позывным Тарный. Он отметил, что очень приятно, находясь там, на передовой, в зоне проведения специальной военной операции, получать открытки, теплые письма с родной земли, которые греют душу.
Церемонию награждения провела директор Музея Эрьзи Людмила Нарбекова.
«Народный фронт в Республике Мордовия высоко оценил креативность и оригинальность всех участников. Ваши слова вдохновляют и подчеркивают значимость этого важного праздника - Дня защитника Отечества, который напоминает нам о мужестве и самоотверженности защитников нашей страны», - отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в РМ Людмила Нарбекова.
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