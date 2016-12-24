В Мордовии Народный фронт назвал победителей на лучшее видеопоздравление для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества

Народный фронт в Республике Мордовия подвел итоги конкурса на лучшее видеопоздравление для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества.

По результатам конкурса места распределились следующим образом:

1 место – ученики СОШ №38

2 место – Воспитанники детского сада №122

3 место – первичное отделение движения первых Рузаевского института машиностроения.

Награждение прошло в преддверии главного мужского праздника страны в Музее Эрьзи. Поздравление и слова благодарности для победителей конкурса произнес участник специальной военной операции, волонтер сообщества «Мордовия своих не бросает» с позывным Тарный. Он отметил, что очень приятно, находясь там, на передовой, в зоне проведения специальной военной операции, получать открытки, теплые письма с родной земли, которые греют душу.

Церемонию награждения провела директор Музея Эрьзи Людмила Нарбекова.

«Народный фронт в Республике Мордовия высоко оценил креативность и оригинальность всех участников. Ваши слова вдохновляют и подчеркивают значимость этого важного праздника - Дня защитника Отечества, который напоминает нам о мужестве и самоотверженности защитников нашей страны», - отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в РМ Людмила Нарбекова.