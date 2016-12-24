Жители Мордовии могут поучаствовать в международном конкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
Конкурс проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
В конкурсе могут принять все члены семьи (мамы и дети, бабушки, дедушки и другие члены семьи) без возрастных ограничений.
Всего заявлены три номинации:
- Фотоконкурс
- Колыбельная песня на родном языке
- Конкурс национальных танцев.
В номинации «Колыбельная песня на родном языке» могут участвовать вокалисты, исполняющие песню на родном языке.
В номинации «Национальные танцы» – коллективы или сольные исполнители, представляющие национальную хореографию.
Подать заявку можно на сайте https://www.ethno-photo.com. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 1 марта до 25 сентября 2025 года.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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