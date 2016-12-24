Жители Мордовии могут поучаствовать в международном конкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

Конкурс проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В конкурсе могут принять все члены семьи (мамы и дети, бабушки, дедушки и другие члены семьи) без возрастных ограничений.

Всего заявлены три номинации:

- Фотоконкурс

- Колыбельная песня на родном языке

- Конкурс национальных танцев.

В номинации «Колыбельная песня на родном языке» могут участвовать вокалисты, исполняющие песню на родном языке.

В номинации «Национальные танцы» – коллективы или сольные исполнители, представляющие национальную хореографию.

Подать заявку можно на сайте https://www.ethno-photo.com. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 1 марта до 25 сентября 2025 года.