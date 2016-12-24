В Мордовии двое детей пострадали в перевернувшейся на дороге иномарке

По информации Госавтоинспекции республики, 23 февраля в Большеигнатовском районе в 14.30 на автодороге «Саранск — Ромоданово — Б.Игнатово» 37-летняя женщина за рулем автомашины «Хендай Туксон», по предварительным данным, не учла скорость движения, дорожные и метеорологические условия, в результате чего потеряла контроль над управлением транспортным средством и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП женщина со стажем вождения с 2023 года, 10-летний и 4-летний пассажиры иномарки с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения.

По данным Госавтоинспекции, водитель находилась за рулем в трезвом состоянии.