В Мордовии устраняют повреждения на участках федеральных автодорог

Демографический приоритет
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, в период с 17 по 23 февраля в Мордовии на автодорогах Р-158, Р-178 и М-5 (подъезд к Саранску) ликвидировано более 477 кв.м. повреждений, использовано 30,2 тонн материалов.
На Р-178 рабочие устранили дефекты на площади 279 кв.м. На подъездной дороге к республиканской столице от М-5 «Урал» восстановительные работы выполнены на 117 кв.м. покрытия. На Р-158 Нижний Новгород – Саратов заделано 81 кв.м. дефектов.
В дорожном ведомстве отмечают, что осмотр автомобильных дорог проводится ежедневно. При выявлении дефектов подрядные организации устраняют их в срок до трех суток. По всем фактам выявленных недостатков проводится проверка. Если не были приняты должные меры, то на подрядные организации накладывается штраф.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»