В Мордовии устраняют повреждения на участках федеральных автодорог

По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, в период с 17 по 23 февраля в Мордовии на автодорогах Р-158, Р-178 и М-5 (подъезд к Саранску) ликвидировано более 477 кв.м. повреждений, использовано 30,2 тонн материалов.

На Р-178 рабочие устранили дефекты на площади 279 кв.м. На подъездной дороге к республиканской столице от М-5 «Урал» восстановительные работы выполнены на 117 кв.м. покрытия. На Р-158 Нижний Новгород – Саратов заделано 81 кв.м. дефектов.

В дорожном ведомстве отмечают, что осмотр автомобильных дорог проводится ежедневно. При выявлении дефектов подрядные организации устраняют их в срок до трех суток. По всем фактам выявленных недостатков проводится проверка. Если не были приняты должные меры, то на подрядные организации накладывается штраф.