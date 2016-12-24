Глава Мордовии встретился с членами семей бойцов, погибших при исполнении воинского долга, и ветеранами спецоперации

21 февраля Глава Мордовии Артём Здунов побывал в Краеведческом музее. Здесь в преддверии Дня защитника Отечества открылась экспозиция, посвященная истории специальной военной операции. Также руководитель республики встретился с членами семей бойцов, погибших при исполнении воинского долга, и ветеранами спецоперации.



Выставка «Победа будет Zа нами!» посвящена Году Защитника Отечества и трехлетию начала СВО. Сотрудники музея собрали более 250 экспонатов, часть из которых передали сами участники СВО и их родные. Это и документы, связанные с действиями войсковых частей, и личные вещи, фотографии бойцов и командиров, и образцы обмундирования, снаряжения, и военные трофеи.



Родные Героя России Григория Слугина передали школьную тетрадь с его сочинением. 14-летний Григорий пишет: «Я думаю, что духовно богатый человек – это человек с хорошими поступками, с чистой совестью». Не удивительно, что этот юноша стал Героем своей Родины, примером для сегодняшних школьников.



«К сожалению, награды наших бойцов приходится вручать посмертно – передавать их в руки самых близких людей, - приветствовал членов семей участников СВО Артём Здунов. – Сегодня хотелось бы узнать, как ваши дела, как вы живете. Мы договаривались, что теперь все проблемные вопросы решаем совместно. Поэтому я попросил об этой встрече. Спасибо, что вы откликнулись, нашли время. Для нас это принципиально важно! Война продолжается: у нас большие завоевания, но враг еще не подавлен!»



Двум школа в республике присвоены имена Героев СВО. Глава Мордовии заверил, что эта работа будет продолжена.



Каждый из присутствующих поделился своей историей, насущными вопросами. Дмитрий Демидов приехал в Мордовию с Дальнего Востока – у сына есть успехи в изучении физики, поэтому в семье было принято решение, продолжить учебу в Республиканском лицее для одаренных детей.



«В Мордовии добрые, открытые люди», - отметил Дмитрий Демидов.



В мае прошлого года он отправился на фронт по зову сердца – не смог остаться в стороне от происходящих событий. Выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. В ноябре вернулся домой. За образцовую службу отмечен ведомственной наградой «Доброволец СВО». «Желаю всем бойцам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой. Искренняя благодарность всем, кто отдал свою жизнь и здоровье за нашу победу», - отметил ветеран СВО.



У участника спецоперации Александра Ситникова похожая ситуация – он приехал в Мордовию из Читинской области. Сейчас активно работает с молодежью, посещает образовательные учреждения республики.



У ветерана СВО Сергея Абедкина, хотя сам он еще молод, множество высоких наград – медали «За отвагу», «За укрепление боевого содружества», «За воинскую доблесть». Именно такие ребята должны работать с подрастающим поколением. «Хочу быть полезным республике. Иметь доступ к воспитанию молодежи – важное и почетное дело», - сказал боец.



Мама погибшего Вячеслава Полянского Маргарита Алексеевна, рассказывая о сыне, отметила, что может говорить о нем бесконечно. Сына воспитывали строго, он был очень целеустремленным. «Очень им горжусь! Спасибо, что не забываете и приглашаете на такие мероприятия. Мы с мужем держимся, но знали бы вы, чего мне это стоит», - сквозь слезы поделилась Маргарита Полянская.



Мария Нарватова рассказала, что супруг Максим отправился на СВО, как только была объявлена мобилизация. Получил тяжелое ранение, от которого скончался в госпитале. У бойца остались сын и дочка. В память о муже и отце семья выпустила книгу – жизнь и подвиг Максима Нарватова не будут забыты.



«Для моего мужа Евгения Шувалова Родина начиналась с его семьи, наших дочек, - рассказала Татьяна Шувалова. – Сказал нам: «Иду на войну ради вас, девчонки, ради будущего! Теперь он наш ангел-хранитель, наш герой! Спасибо, что у нас есть возможность чтить память наших ребят».



Мама Дениса Щемерова Ирина Анатольевна поздравила всех защитников Отечества с праздником: «Мы всегда гордились нашим сыном. И будем гордиться им до конца наших дней!»



Супруга погибшего Александра Елизарова Олеся Владимировна рассказала, что он добровольцем пошел на фронт, заключил контракт. Получил тяжелое ранение, но это не заставило его сдаться – он вернулся на фронт. Погиб в 2023 году.



Александр Логинов – кадровый военный, еще в юности понял, что его жизнь должна быть посвящена служению Отечеству. Принимал участие во многих боевых конфликтах, сейчас преподает ОБЗР в саранской школе № 28. С началом мобилизации вел подготовку ребят в месте боевого слаживания в Ульяновске.



«Сейчас сложное время – надо направлять мировоззрение молодого поколения. Детский ум не готов самостоятельно анализировать огромный поток информации. Фашизм и нацизм ни в каком виде не должны существовать на этой земле! – сказал Александр Логинов и обратился к женам и матерям погибших бойцов. - Спасибо вам за ваших мужей и сыновей!»



Ветеран СВО Александр Жиратков поделился своими воспоминаниями о Вячеславе Полянском: «Когда говорят: мужество, честь и совесть, - это как раз про Вячеслава». Он поблагодарил руководство республики и Фонд защитники Отечества за внимание и поддержку участников СВО и их семей.



«Все ребята, отстаивающие интересы страны в спецоперации, знают, что наши семьи здесь, в тылу, ни в чем не нуждаются, им оказывается любая помощь. Там приятно осознавать, что твоя семья в безопасности. Спасибо руководству республики за это», - сказал Александр Силантьев.



В завершение встречи Глава Мордовии вручил всем гостям памятные подарки.