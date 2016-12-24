102-летнему ветерану из Саранска Валентину Андреевичу Самошкину вручены награды к 80-летию Великой Победы

В Мордовии в год 80-летия Великой Победы и в Год Защитника Отечества, объявленный Президентом, продолжается вручение наград ветеранам Великой Отечественной войны. 21 февраля Глава Мордовии Артём Здунов побывал у жителя Саранска, участника ВОВ Валентина Андреевича Самошкина, которому присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия». Руководитель республики вручил ветерану также юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов».

В начале войны Валентину Андреевичу было уже 18 лет, и он сразу же попал на фронт в стрелковый батальон – воевал на Северо-Западном фронте, в районе города Старая Русса. Ветеран вспоминает: «Бои за Руссу велись кровопролитные!» Это был стратегический объект – он открывал немцам путь на Ленинград. Основной задачей батальона, в котором служил Валентин Андреевич, было минирование и разминирование полей, составление дорожных карт. Когда готовилось наступление по месту дислокации, его батальону нужно было срочно сделать проходы в заминированных полях.

Валентин Самошкин прошел всю Великую Отечественную войну, в боях проявлял мужество и храбрость, был неоднократно ранен, но вновь возвращался на поле боя. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» и орденом Отечественной войны II степени.

После окончания войны 10 лет служил в Казахстане, а после службы вернулся в родной Саранск. Трудиться на заводе «Лисма» он начал рабочим, а завершил трудовую деятельность в должности начальника цеха.

В своем почтенном возрасте Валентин Андреевич больше всего ценит общение с семьей – у него двое детей, двое внуков и трое правнуков. Дети и внуки ценят и любят своего героического отца и деда.

Артём Здунов пожелал Валентину Андреевичу еще долгих лет жизни и крепкого здоровья: «Вы – пример для нас! Пример беззаветного служения и любви к Родине. Обязательно встретимся в день юбилея Победы!»