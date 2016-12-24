Школьники Мордовии участвуют в олимпиаде по окружающему миру и экологии на платформе Учи.ру

На образовательной платформе Учи.ру в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» проводится олимпиада по окружающему миру и экологии. Проверить свои знания о природе могут ученики 1-11 классов до 3 марта 2025 года. В Мордовии к олимпиаде присоединились более 10 тыс. школьников.

Участники учебного состязания решают задачи на тему рационального использования ресурсов и грамотного обращения с отходами, а также исследуют взаимные связи природных явлений. Лучше всего ребята справляются с задачей «Продукты дома», где предлагается разобраться в условиях хранения продуктов. Сложнее школьникам дается блок «В чем причина?», связанный с влиянием человека на окружающую среду.

«Мы видим, что школьники особенно успешно справляются с задачами, связанными с ответственным потреблением — они уже хорошо понимают, как бережно относиться к продуктам и ресурсам. В то же время вопросы влияния человека на природу вызывают больше сложностей. Это подчеркивает, насколько важно доступно и интересно говорить с детьми об экологии, показывая, как даже незначительные повседневные действия могут стать вкладом в будущее планеты. В Учи.ру мы создаем образовательные форматы, которые помогают школьникам не просто запоминать факты, а формировать осознанный подход к окружающему миру. Мы верим, что сочетание вовлекающих механик и практико-ориентированных задач в олимпиаде — ключ к тому, чтобы экопривычки становились естественной частью жизни школьников», — отметила руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина.

Олимпиада бесплатна и доступна для всех учеников с 1 по 11 класс. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру до 3 марта 2025 года включительно. Все участники соревнования получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а учителя – благодарственные письма.

Олимпиада проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Партнеры проекта – Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Агентство стратегических инициатив и Авито.