В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции вместе с детьми провели акцию «Хороший водитель – настоящий защитник!»

Репортер

В Мордовии в преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции в Рузаевском районе совместно с общественниками и воспитанниками Детского сада №3 провели акцию «Хороший водитель – настоящий защитник!». 

Специально для мероприятия дошкольники подготовили водителям поздравительные открытки. Вручая их автовладельцам, малыши обратились с просьбой быть внимательнее при движении вблизи школ и детских садов, а также напомнили о правилах безопасной перевозки детей в салоне автомашины.

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