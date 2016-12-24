В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции вместе с детьми провели акцию «Хороший водитель – настоящий защитник!»

«Это наша жемчужина!»
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В Мордовии в преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции в Рузаевском районе совместно с общественниками и воспитанниками Детского сада №3 провели акцию «Хороший водитель – настоящий защитник!».
Специально для мероприятия дошкольники подготовили водителям поздравительные открытки. Вручая их автовладельцам, малыши обратились с просьбой быть внимательнее при движении вблизи школ и детских садов, а также напомнили о правилах безопасной перевозки детей в салоне автомашины.
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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