Опыт чемпионов и секреты успеха: спортсмены из Кубы встретились со студентами Мордовии

На площадке Дома Знаний в Саранске прошла встреча студентов факультета физической культуры МГПУ имени М.Е. Евсевьева и легендами кубинского спорта — руководителем дирекции спорта высших достижений Республики Куба Хосе Антонио Миранда Каррера и главным тренером сборной Кубы по греко-римской борьбе Раулем де Хесусом Трухильо Диасом. Мероприятие прошло при поддержке Российского общества «Знание».

Участие во встрече принял министр спорта Мордовии Никита Ларьков.

Студенты активно задавали различные вопросы, а гости с удовольствием делились уникальным опытом подготовки спортсменов мирового уровня. Так, Рауль Трухильо Диас, наставник пятикратного олимпийского чемпиона Михаина Лопеса, раскрыл секреты кубинской школы борьбы и поделился методиками тренировок, включая аспекты психологической подготовки. Также студенты из Саранска просили дать им ценные советы как будущим тренерам.

«Спорт — это не только физическая подготовка, но и мощный инструмент воспитания характера. Важно быть не только тренером, но и учителем в жизни», — заявил Хосе Каррера.

Рауль Диас перешел на русский язык и процитировал совет своего советского наставника: «Работать, работать и работать». Он также добавил, что всегда восхищался российскими спортсменами, а в греко-римской борьбе считает эталоном легендарного Александра Карелина.

Декан факультета физической культуры Сергей Бакулин отметил, что в МГПУ имени Евсевьева заложены сильные традиции спортивной подготовки и пригласил кубинскую молодежь на обучение в педагогический вуз Мордовии.