«Ваш район - труженик! Будем ему помогать» - Глава Мордовии принял участие в итоговой сессии Зубово-Полянсконо района

Отчетная сессия 20 февраля прошла в Зубово-Полянском районе Мордовии. В ее работе приняли участие Глава республики Артём Здунов, руководители министерств и ведомств, депутаты, главы сельских поселений и общественность района.

По традиции перед началом заседания состоялось церемония награждения. Глава Мордовии вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» труженикам тыла Варваре Семеновне Безякиной, Анастасии Михайловне Беляевой и Тамаре Владимировне Мороз.

Медаль Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» II степени была вручена участнику СВО, депутату Совета депутатов Зубово-Полянского района Евгению Пиглицеву. Глава Зубово-Полянского района Владислав Поршин за вклад в развитие местного самоуправления награжден Почетной Грамотой Республики Мордовия.

Открывая основной блок сессии, он выступил с докладом об итогах социально-экономического развития Зубово-Полянского района в 2024 году и задачах на текущий период.

«Мы стали очевидцами и участниками событий, которые требуют от нас единства и слаженной работы. Герои нашего времени — на передовой. Именно они сегодня решают судьбу России, ее будущее, прокладывая путь к Победе даже ценой собственной жизни», - начал свое выступление Владислав Поршин. Память бойцов, павших при зашите интересов России, почтили минутой молчания.

В 2024 году в районе сохранилась положительная динамика в экономике. Основное градообразующее предприятие района, АО «Плайтерра», выпустило продукции на 6 млрд рублей, на достойном уровне обеспечена заработная плата.

На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования направлено свыше одного миллиарда инвестиций, внебюджетные инвестиции превысили 642 млн рублей.

В прошлом году район стал лидером по урожайности пшеницы. Для расширения посевной площади в оборот вовлечено 893 гектара выбывших сельскохозяйственных угодий. В районе есть примеры успешных фермерских хозяйств, предметно ведется подготовка кадров для сферы АПК.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведен капремонт 22 км дорог более чем на 800 млн рублей.

За год в районе построено более 10 тыс. кв. метров жилья (основная доля приходится на ИЖС), благоустроено два парка в Умете и Зубовой Поляне на общую сумму около 40 млн рублей.

Зубовополянцы активно используют механизм самообложения - на собранные населением 2,6 млн рублей выделены бюджетные средства. Полученная сумма в размере 10 млн рублей позволила решить ряд важных вопросов местного значения.

Владислав Поршин отметил, что в районе возросла продолжительность жизни и родились 183 ребенка - это на 14 детей больше, чем в 2023 году.

Грамотная кадровая политика в учреждениях образования и здравоохранения позволяет привлекать нужных специалистов. Во всех школах района работают Точки роста, а благодаря решению руководства республики район дополнительно получил три школьных автобуса.

Завершая свое выступление, глава района поблагодарил всех его жителей за слаженный труд, а Главу республики и Правительство - за понимание и поддержку.

В ходе сессии депутаты также приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин Зубово-Полянского муниципального района» узницам концлагерей Лидии Андреевне Закоморной и Любови Степановне Сердюковой.

Также были заслушаны доклады об итогах работы и решении кадровых вопросов в Явасской СОШ и Зубово-Полянской районной больнице, жизнедеятельности Уметского поселения и об участии жителей района в сборе и отправке гуманитарной помощи участникам СВО.

К участникам заседания обратился депутат Госдумы России, председатель Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления Виктор Кидяев: «В районе делается многое! Спасибо, что работаете качественно и по-современному. Надо отдать должное руководству республики, что отстаивает на федеральном уровне все нужды региона. Если все будут так работать, как Артём Алексеевич, многие проблемы в Мордовии будут решены».

Подводя итоги сессии, Глава Мордовии подчеркнул, что району предстоит уделить повышенное внимание работе по увеличению собственных доходов и выстраиванию финансовой дисциплины. По итогам прошлого года по темпу роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет район не сильно преуспел, не высоки темпы инвентаризации имущества.

Артём Здунов подчеркнул: нужно работать над привлечением инвесторов. «Не будет инвестиций, не будет и налоговой базы. План по привлечению инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года выполнен лишь на 60%. Надо разобраться в этой ситуации», - сказал он.

Также было поручено обратить особое внимание на приведение в порядок градостроительной документации, документов территориального планирования и генеральных планов -

актуализации требуют 11 генпланов и 9 ПЗЗ.

Району предстоит нарастить объемы строительства жилья, продолжить расселение граждан из аварийного фонда - в планах переселение 288 человек из 17 многоквартирных домов.

Важное направление - жилищно-коммунальное хозяйство: модернизации требуют изношенные котельные, предстоит догазифицировать 351 домовладение, постановить на учет бесхозные коммунальные сети и объекты.

Один из самых проблемных для района - вопрос состояния дорог. Около 70 % находятся в ненормативном состоянии.

Было отмечено, что по развитию социальной инфраструктуры ведется последовательная работа, исходя из наказов и обращений граждан. В рамках программы капремонта на 2025-2027 годы отбор прошли 6 объектов (2 детских сада и 4 школы), однако в обновлении нуждаются еще 4 школы и 8 дошкольных учреждений. На текущий год запланирован капитальный ремонт здания поликлиники районной больницы.

«Спасибо нашему Президенту за поддержку Мордовии, в том числе в вопросе капремонта школ, - сказал в завершение Артём Здунов. - Ваш район - труженик, у него есть своя специфика. Настраиваю Правительство на взаимодействие, будем району помогать!»