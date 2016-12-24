Госкомпании заключили с самозанятыми Мордовии договоров на сумму свыше 28 млн рублей

По итогам прошлого года 30 самозанятых Мордовии заключили с Госкомпаниями договоры на 28,3 млн рублей. Благодаря поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по стране показатель уже достиг рекордных 12 млрд рублей.

Объем закупок вырос на 64% по сравнению с 2023 годом, количество договоров впервые превысило 15 тысяч, что почти на 20% больше показателя предыдущего периода. А число самозанятых граждан, которые стали поставщиками крупнейших заказчиков, более чем на 18% обновило прошлогодний рекорд и составило свыше 9 тысяч. За соблюдение обязательной правительственной 25%-ной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса отвечает Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов.

«За счет распространения специальной квоты по закупкам у МСП на самозанятых сохраняется тренд на рост количества таких поставщиков у госкомпаний. Причем мы видим не только увеличение объема закупок в денежном выражении, что частично может быть обусловлено экономической ситуацией. Важно, что растет количество договоров и число поставщиков среди самозанятых, – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Всего с 2019 по 2024 год самозанятые заключили более 38 тысяч договоров с госкомпаниями при средней цене договора более 630 тысяч рублей. Одновременно расширяется номенклатура поставляемых изделий и спектр оказываемых услуг самозанятых - почти 40 тысяч различных позиций в прошлом году».

Наибольший прирост объема закупок у самозанятых произошел в сфере услуг финансового посредничества и страхования, юридических и бухгалтерских услуг, профессиональных, научных и технических услуг, а также в области специализированных строительных работ.

Напомним, с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес.