В Мордовии в прямом эфире рассказали о способах защиты от атак телефонных аферистов

20 февраля в Пресс-центре РМ прошел прямой эфир на тему противостояния киберугрозам. Заместитель начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального МВД Владимир Печаткин и доцент кафедры психологии Мордовского госуниверситета Ирина Тараскина рассказали о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвами дистанционного мошенничества.



Владимир Печаткин отметил главное, что должны запомнить жители: в разговоре никому нельзя называть код из смс-сообщения, скачивать и открывать неизвестные файлы (вредоносный файл может дать удаленный доступ к вашему смартфону), устанавливать на смартфон программы и приложения, которые присылают в мессенджерах. Также не следует переходить по ссылкам, поступающим в смс-сообщениях или мессенджерах. Он также подчеркнул, что для онлайн-покупок лучше завести отдельную банковскую карту.



Доцент кафедры психологии Ирина Тараскина рассказала о психологических триггерах, которые используют злоумышленники – срочность действий, страх потери денег, тревога за близких. Только в январе этого года в республике зарегистрировано 204 случая мошенничества. Жители потеряли больше 50 миллионов рублей. Поэтому важно не просто знать правила безопасности, а сделать специальную памятку для себя и своих родственников, особенно пожилых.



Полностью эфир можно посмотреть по ссылке.