Модельеров и дизайнеров из Мордовии приглашают поучаствовать в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды

Государственный фонд «Защитники Отечества» запустил конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Присоединиться к нему могут модельеры, дизайнеры, производители, а также студенты вузов и СПО.

Участники займутся развитием адаптивной моды, поиском новых идей и технологий, а также повышением качества одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Моделями на первых показах станут ветераны СВО и члены их семей.

«После возвращения к мирной жизни наши защитники хотят быть активными, а также хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно в специальной одежде с учетом особенностей их состояния. Поэтому проект «На крыльях», в основе которого лежат идеи равенства и заботы о героях СВО, очень востребован для адаптации и социализации наших защитников. Мы намерены развивать его проект и дальше, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, и ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели. Приглашаю каждого профессионала и производителя в сфере адаптивной моды принять участие в этом важном социальном проекте», – поделилась статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Заявки на участие принимаются до 30 марта на сайте: on-wings.ru.

Конкурс включает 7 номинаций: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Мирный образ защитника Отечества», «Старшее поколение», «Торжество», «Повседневный комфорт» и «Национальный костюм».

«Призываю модельеров, дизайнеров и производителей из Мордовии присоединиться и поделиться своими идеями. Уверен, что в нашей республике проживает много талантливых специалистов, которые смогут внести свой вклад в это дело и сделать жизнь наших ветеранов чуточку легче и светлее», – поделился руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РМ Алексей Герасименко.

Кстати, в этом году конкурс впервые вышел на международный уровень. В проекте примут участие представители Пакистана, Индии, Бразилии и других стран – партнеров Российской Федерации.

Летом на ПМЭФ – 2025 пройдут ключевые мероприятия. 18 июня состоится показ и объявят имена победителей. 19 июня на панельной дискуссии обсудят развитие адаптивной моды.