Глава республики – на итоговой коллегии УФНС России по Мордовии: «Мы должны быть в топе по динамике!»

20 февраля итоги работы в 2024 году подвело Управление федеральной налоговой службы России по Республике Мордовия. В заседании отчетной коллегии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, представители министерств и ведомств, правоохранительных органов.

Доклад об итогах работы и задачах на текущий период представил руководитель Управления Юрий Горюнов. В 2024 году ведомством обеспечено поступление в бюджет 114 млрд рублей администрируемых доходов, в том числе в федеральный – свыше 26 млрд рублей, в консолидированный бюджет Мордовии – более 52 млрд рублей, страховые взносы во внебюджетные социальные фонды – почти 36 млрд рублей.

Обеспечено выполнение всех утвержденных бюджетных параметров и положительная динамика поступлений. По сравнению с 2023 годом их объем увеличился на 25,4%, в том числе в федеральный бюджет - на 19,6%, в региональный – на 26,6%.

По динамике поступлений в бюджет республики темп роста на 13 пунктов превышает средний показатель по России и ПФО. Прирост обеспечен по всем основным доходным источникам. Наибольший темп роста сложился по налогу по упрощенной системе налогообложения – 166%. По налогу на прибыль – на 30%. Темп роста НДФЛ превысил 129% - это выше среднего показателя по России и по Приволжскому федеральному округу.

Было отмечено, что на рост поступлений повлияли не только позитивные процессы деловой активности в экономике республики, но и повышение качества налогового администрирования. В частности, уровень собираемости налоговых платежей напрямую зависит от результатов работы по урегулированию задолженности. Эффективность мер взыскания и индивидуальной работы с должниками составила почти 83%, обеспечено поступление 6,6 млрд рублей.

Налоговая служба не только выполняет фискальную функцию по сбору платежей в бюджет, но и возвращает плательщикам средства из бюджета по различным основаниям. По итогам прошлого года объем возвратов НДФЛ гражданам по социальным и имущественным вычетам в республике составил 1,5 млрд рублей, а средний срок проверки деклараций 3-НДФЛ сократился до 13 дней. Предприятиям региона в прошлом году возвращено 5,4 млрд рублей налога на добавленную стоимость – это 26% от всех поступлений этого налога. Совершенствование процессов налогового администрирования и повышение уровня прозрачности бизнеса позволяет вести возврат НДС добросовестным налогоплательщикам в ускоренном порядке, оперативнее пополнять оборотные средства бизнеса.

На протяжении прошлого года Мордовия занимала второе место в ПФО по показателю чистоты деловой среды в регионе – значительно сократилось количество налогоплательщиков, использующих в цепочках сомнительные операции по НДС.

Неплохих результатов налоговики достигли в рамках федеральных проектов, которые направлены на создание прозрачной налоговой среды. На протяжении всего 2024 года Управление по проекту «Рынки» находилось в топ-30 регионов. По одному из самых важных направлений, «Контролю за применением ККТ», удалось войти в топ-10 субъектов России.

В завершение руководитель УФНС России по РМ Юрий Горюнов определил основные задачи на предстоящий период: обеспечение поступлений во все уровни бюджетной системы, снижение налоговой задолженности, высокое качество оказания государственных услуг налогоплательщикам и отработка изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу в текущем году.

Подводя итоги коллегии, Артём Здунов отметил: «Растущие бюджетные поступления позволяют субъекту оказывать поддержку участникам СВО на передовой, выполнять задачи, поставленные Президентом страны, реализовывать намеченные инвестиционные программы, выполнять все социальные гарантии».

Рост поступлений в консолидированный бюджет республики более чем на 26% - очень важный показатель. Проводимая работа по развитию промышленного производства, увеличению продаж выпускаемой продукции, расширению рынков сбыта, ввода в эксплуатацию новых объектов и производственных площадок напрямую влияет на объем налогов. Это в том числе и НДФЛ, который занимает существенную позицию в общей массе. Рост налога на прибыль организаций, который исполнен с ростом к уровню 2023 года на 30,4%, - лучший показатель в ПФО.

«Мы должны быть в топе по динамике! Ситуация в последние годы поменялась в лучшую сторону, и нам ее нужно удержать», - поставил задачу Глава Мордовии.

Артём Здунов отметил высокую предпринимательскую активность – бизнес понимает, что в республике благоприятная среда, все работает прозрачно.

Сверхплановые собственные доходы позволили ликвидировать проблему с рыночным долгом Мордовии – впервые с 2008 года коммерческий долг республики отсутствует. «Благодаря нашему Президенту мы погасили рыночные заимствования. У региона остается только госдолг – он понятный и управляемый, с ним и будем работать», - подчеркнул руководитель региона.

Среди основных задач, поставленных Главой Мордовии – устранение задолженности бюджетных организаций и предприятий, пристальное внимание к процедурам банкротства и дальнейшему ведению инвестиционной деятельности.

«Считаю, что республика вышла на управляемую траекторию развития. Работаем в четком взаимодействии и командно. Спасибо за чуткое отношение к предпринимателям. Мы делаем все, чтобы бизнес в республику приходил – это наша налоговая база, с которой нам предстоит работать в перспективе», - подытожил Артём Здунов.