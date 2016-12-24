Жители Мордовии могут присоединиться к Международному волонтерском корпусу 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

«Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания»
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
Всероссийское движение «Волонтеры Победы» стало оператором Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы корпуса будут участвовать в организации и проведении памятных мероприятий, в числе которых «Бессмертный полк», «Поезд Победы», «Георгиевская лента», «Блокадный хлеб», «Сад памяти» и другие проекты.
Набор и обучение добровольцев будут проходить в созданных для этого центрах подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы. Чтобы попасть туда, нужно подать заявку и пройти онлайн-обучение на сайте волонтерыпобеды.рф.
Деятельность Международного волонтерского корпуса организована при поддержке Росмолодежи, Россотрудничества, а также партнерских российских и зарубежных организаций.
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