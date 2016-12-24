Более 300 проектов от жителей Мордовии претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» нашей страны

Объявлены результаты заявочной кампании Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который проводят Общество «Знание» и Движение Первых. Более 28 тысяч авторских идей получили организаторы конкурса, среди них свыше 300 заявок из Республики Мордовия.

Мордовия стала одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по числу заявок. За победу в конкурсе будет бороться 331 концепция от участников из республики. Отдельно стоит отметить, что заявки на участие подали представители МГПУ им. М.Е.Евсевьева и МГУ им. Н.П.Огарева.

Что касается промежуточных итогов, то лидером по количеству заявок стала номинация «сюжетно-образная игрушка». Она объединила более половины всех претендентов. Кроме того, каждый четвертый участник выбрал для реализации своей идеи формат настольных игр.

После оценки поступивших заявок будет отобрано по 45 проектов в каждой номинации, авторы которых займутся созданием моделей игр или игрушек под руководством наставников. После народного онлайн-голосования и голосования детей на следующий этап пройдут по 15 проектов в каждой категории, их авторы создадут рабочие версии в мастерских компаний-партнеров.

Финал конкурса состоится в виде фестиваля детских игр в сентябре 2025 года, где эксперты, родители и дети смогут протестировать представленные игры и игрушки. Победителями станут до 5 проектов в каждой из номинаций — их запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.