В МГУ им. Н.П.Огарева к 2030 году прогнозируют увеличение числа иностранных студентов до 5 тысяч

Об этом в телеграм сообщил ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко.

«Данные задачи планируется достигнуть ВУЗом за счет расширения сотрудничества с Индией, Китаем и странами Африки.

Сейчас у нас 3,6 тыс. иностранных студентов, прогнозируем, что к 2030 году это число достигнет 5 тыс.

В ходе обучения для иностранных студентов предоставляется возможность проходить практику в иностранных государствах. Так, в течение 2023/2024 учебного года для 557 обучающихся медицинского института организована практика в клиниках Индии, Иордании, Египта, Эквадора и Ирака.

В университете реализуется программа по адаптации иностранных студентов, в ходе которой они знакомятся с законодательством Российской Федерации, культурными традициями нашей страны и республики».