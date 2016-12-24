В МГУ им. Н.П.Огарева к 2030 году прогнозируют увеличение числа иностранных студентов до 5 тысяч

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
Об этом в телеграм сообщил ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко.
«Данные задачи планируется достигнуть ВУЗом за счет расширения сотрудничества с Индией, Китаем и странами Африки.
Сейчас у нас 3,6 тыс. иностранных студентов, прогнозируем, что к 2030 году это число достигнет 5 тыс.
В ходе обучения для иностранных студентов предоставляется возможность проходить практику в иностранных государствах. Так, в течение 2023/2024 учебного года для 557 обучающихся медицинского института организована практика в клиниках Индии, Иордании, Египта, Эквадора и Ирака.
В университете реализуется программа по адаптации иностранных студентов, в ходе которой они знакомятся с законодательством Российской Федерации, культурными традициями нашей страны и республики».
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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