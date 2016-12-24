В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» впервые проведут акцию с массовым обливанием холодной водой

«Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания»
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
Международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 13!» проводится спортивно-патриотическим клубом «ЯРОПОЛК» и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в акции участвуют более 10 тысяч человек из 50 регионов России и 10 дружественных стран - Китая, Чили, Венесуэлы, Нигерии, Замбии и стран ближнего Востока.
Мероприятия по всей стране будут включать ряд «инсталляций», направленных на пропаганду здорового образа жизни, и обширную программу для участников и зрителей. Отмечается, что с каждым регионом будет организован телемост, поэтому все смельчаки могут наблюдать друг за другом.
В массовом обливании могут принять участие все желающие - от 5 лет и старше (количество мест ограничено). Для этого нужно зарегистрироваться до 20 февраля здесь.
Акция «Быть здоровым – это модно 13!» пройдет 22 февраля на территории стадиона «Мордовия Арена». Начало в 12:00.
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