Глава Мордовии встретился с управляющим директором Саранского завода автосамосвалов Владимиром Борисычевым

Глава Мордовии Артём Здунов 18 февраля провел рабочую встречу с управляющим директором АО «Саранский завод автосамосвалов» Владимиром Борисычевым. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

Саранский завод автосамосвалов - одно из старейших промышленных предприятий Мордовии. Его основная продукция – это специализированная автотехника на шасси марки ГАЗ: самосвалы, мусоровозы, вакуумные машины, эвакуаторы, бункеровозы, автомобили-цистерны, автофургоны, а также прицепная техника.

Глава республики отметил хорошие результаты работы предприятия за последние два года. «Объемы производства выросли почти в 2,5 раза. Более чем в полтора раза выросла зарплата. Рост производительности труда – тоже в два с лишним раза. Но мы встречаемся для того, чтобы понимать, какие есть проблемы, какая поддержка необходима», - подчеркнул Артём Здунов.

Владимир Борисычев рассказал, как предприятие выстраивает свою работу. В первой половине года традиционно идет снижение автомобильного рынка, объемы заказов уменьшаются. «Но мы не сидим на месте, продолжаем делать новую технику. Сейчас начали работу по новой тематике: будем выпускать автотопливозаправщики. Скоро будем запускать эту продукцию в серийное производство», - отметил он.

На встрече обсудили потребность предприятия в новых партнерах, рассмотрели планы по дальнейшей загрузке мощностей. Глава Мордовии дал поручение Батыру Эмееву держать этот вопрос на контроле, оказывать содействие в обеспечении завода заказами.