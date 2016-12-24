Дмитрий Сидоров назначен на должность заместителя Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии

Распоряжением Главы Республики Мордовия на должность заместителя Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ назначен Дмитрий Сидоров.

Дмитрий Геннадьевич родился в с. Андреевка Атяшевского района, окончил Краснослободский зооветеринарный техникум по специальности «Ветеринария», Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарева по специальности «Ветеринарный врач» и Вятский государственный агротехнологический университет» по специальности «Биология» со специализацией «Охотоведение». Имеет опыт работы в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.

«В качестве заместителя Министра Дмитрий Сидоров будет курировать вопросы в сфере охотничьего хозяйства Мордовии. Он имеет значительный профессиональный опыт в данном направлении. Желаю успехов на новой должности» - отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.

Дмитрий Сидоров имеет знак отличия «Отличник охотничьего хозяйства», награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии РФ.