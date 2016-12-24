В Саранске студентов из Туркменистана проинформировали об ответственности за участие в террористической деятельности

17 февраля сотрудниками Администрации городского округа Саранск в составе межведомственной рабочей группы при АТК г.о. Саранск в рамках реализации мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы и плана мероприятий по проведению адаптационного курса для иностранных граждан «Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также для граждан государств - участников ЕАЭС», проведена адресная профилактическая работа с иностранными студентами, осуществляющими в свободное от учебы время трудовую деятельность в магазине «Eurospar».

В рамках мероприятия до граждан Туркменистана доведена информация о соблюдении правил пребывания (проживания) в Российской Федерации и недопущении совершения правонарушений в сфере миграционного законодательства. Также молодым людям разъяснили традиционные российские духовно-нравственные ценности и проинформировали об ответственности за содействие террористическим организациям, разжигание социальной, национальной и религиозной розни. Каждому из них вручены «Памятки для трудовых мигрантов», разработанные Федеральным агентством по делам национальностей.

В ходе встречи иностранные граждане смогли задать интересующие их вопросы приглашенным экспертам: секретарю АТК г.о. Саранск, начальнику Управления контроля и взаимодействия с административными органами Администрации городского округа Саранск Владимиру Карташову; заведующему отделом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск Елене Щукиной; сотрудникам миграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия и центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Мордовия. На все вопросы они получили исчерпывающие квалифицированные ответы.

Адресная профилактическая работа с иностранными гражданами, прибывшими в столицу Мордовии из стран Центрально-Азиатского региона, будет продолжена.