Собранные в рамках акции монеты из Мордовии передадут в Музей Победы на создание памятника героям войны

«Это наша жемчужина!»
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23 февраля в Музее Победы состоится торжественная передача монет для создания памятника героям Великой Отечественной войны в рамках Всенародной акции «Живая память благодарных поколений».
Это совместная акция России и Республики Беларусь, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее организаторами выступили Музей Победы, Фонд имени Алексея Талая, Фонд «Единое Отечество» и Ассоциация исторических и военно-исторических музеев.
Всего в рамках торжественного мероприятия более 1 тонны монет, собранных музеями России, будут переданы Фонду имени Алексея Талая. Участниками акции стали более 130 музеев из 55 российских регионов - от Калининградской до Амурской области. Собранные монеты предоставит и Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина. Из сплава монет будет создан памятник, посвященный героизму советского солдата во время Великой Отечественной войны.
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