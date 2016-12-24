В Мордовии увеличили региональные выплаты для защитников Отечества, которые заключат контракт с Минобороны до конца этого года

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Приняли решение увеличить размер региональной выплаты для наших защитников, которые заключат контракт с Минобороны до конца этого года - с 400 000 до 1 100 000 рублей.

Теперь наши парни при отправке в зону спецоперации получат единовременное денежное довольствие до 1,7 млн рублей - подробнее в карточке.

Все действующие меры поддержки наших участников СВО и их семей сохраняются».