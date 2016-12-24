В Саранске мать девочки отсудила у детского сада 150 тысяч рублей за прыжок дочери с 3 яруса кровати

Примечательные судебные слушания прошли в Октябрьском суде Саранска по иску местной жительницы к дошкольному образовательному учреждению. Женщина просила суд взыскать с детсада в качестве компенсации морального вреда, причиненного здоровью ее несовершеннолетней дочери, сумму в размере 500 тысяч рублей.

По информации суда, в иске жительница Саранска указала, что после тихого часа ее дочь упала с кровати и получила травму и впоследствии была госпитализирована. Согласно судебно-медицинскому заключению, ребенку в совокупности был причинен средний вред здоровью. Девочка дважды находилась на стационарном лечении, перенесла две операции под общим наркозом, длительное время не посещала детский сад.

Представитель детсада в суде против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на ряд обстоятельств. В частности, было указано, что после дневного сна ребенок получил телесные повреждения в результате собственных умышленных действий, а именно - девочка вытянула вперед руки, закрыла глаза и прыгнула с 3 яруса кровати.

Выслушав мнение сторон, исследовав доказательства по делу, суд вынес решение о необходимости частичного удовлетворения исковых требований. Мотивировка была такой - вред здоровью несовершеннолетней был причинен на территории детского сада в период, когда дети должны находиться под надзором образовательного учреждения. При этом должностные лица данного учреждения, в частности воспитатель и заведующая, не обеспечили должным образом безопасные условия обучения и воспитания, а также присмотр за воспитанницей.

Решением суда исковые требования матери девочки к дошкольному образовательному учреждению были удовлетворены частично, в ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило.