В Мордовии коммерсант заплатит почти 7 миллионов рублей штрафа за торговлю контрафактными сигаретами

В Мордовии индивидуальный предприниматель выслушал приговор суда за приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия установлено, что в январе 2024 года 57-летний индивидуальный предприниматель с целью извлечения прибыли приобрел у неизвестных ему мужчин в Пензенской и Нижегородской областях немаркированную табачную продукцию.

Затем мужчина организовал перевозку приобретенного товара в арендуемые складские помещения для последующей реализации через свою сеть специализированных магазинов в Саранске и в селе Берсеневка Лямбирского района республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято 365 тысяч контрафактных пачек сигарет различных наименований на сумму более 47 млн рублей.

Следственным отделом УФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело соответствующей статье УК РФ. В ходе следствия вину в преступлении мужчина признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Лямбирский районный суд Мордовия назначил подсудимому наказание в виде штрафа в пользу государства в размере годового дохода предпринимательской деятельности, а именно в размере 6 миллионов 728 тысяч 541 рубль.

Приговор в законную силу не вступил.