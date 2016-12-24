Для студенческих команд Мордовии в проекте «Твой Ход» стартует новый конкурсный трек «Объединяю»

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», который входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», продолжает приём заявок на новый конкурсный трек «Объединяю». Трек помогает студентам из разных молодёжных организаций и объединений Республики Мордовия сконцентрировать усилия и совместно проводить мероприятия, которые укрепляют студенческое сообщество и делают его деятельность более эффективной.

В проекте «Твой Ход» есть множество направлений и форматов, позволяющих студентам российских вузов раскрывать свой потенциал, находить единомышленников и развивать образовательную среду в своих регионах. Один из таких форматов — трек «Объединяю», нацеленный на формирование единого студенческого сообщества, ориентированного на генерацию и воплощение значимых проектов на благо страны.

«Трек “Объединяю” — одно из главных нововведений пятого сезона проекта “Твой Ход”. Теперь студенты смогут наладить сотрудничество вне рамок одного вуза — собрать команду из членов пяти различных молодёжных организаций, от муниципальных до всероссийских. Главное, чтобы все они учились в вузах или СПО одного региона. Мы рассчитываем, что такой формат позволит участникам не только по-новому взглянуть на конкурсные задания, но и укрепить локальные студенческие сообщества в каждом из субъектов России», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В ходе трека участникам предстоит подготовить совместное мотивационное письмо, снять видео-визитку, создать манифест о сотрудничестве молодёжных объединений и организовать четыре тематических мероприятия, отражающих актуальные для студентов направления. По итогам трека десять лучших команд получат ценные призы и войдут в число победителей пятого сезона проекта «Твой Ход».

«Проект "Твой Ход" представляет единое студенческое сообщество страны, вовлекая в свою деятельность в том числе различные общественные организации, участниками которых являются активные студенты России. Именно они реализуют самые смелые, а порой и грандиозные идеи на благо нашей родины. В треке “Объединяю” участники не просто знакомятся, обмениваются идеями, делятся своим опытом — они работают в единой команде, вместе выполняют конкурсные задания, раскрывая потенциал сразу пяти разных организаций. Такой формат помогает ребятам осознать, как много возможностей для взаимной поддержки возникает, если действовать сообща, объединившись ради общей цели»», — поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Команду для участия в треке «Объединяю» формируют пять студентов, которые обучаются в средних профессиональных и высших образовательных организациях одного субъекта РФ и представляют различные общественные молодёжные организации, которые должны иметь официально зарегистрированные уставы или положения, подтверждающие их статус.

В рамках трека «Объединяю» участники напишут мотивационное письмо на тему «Мы строим будущее» или «Ценности, которые нас объединяют», проведут четыре тематических мероприятия (от технологического развития до спортивных инициатив) в своих образовательных организациях, снимут видео-визитку «Вместе мы можем больше», а также создадут манифест, призывающий молодёжные объединения к сотрудничеству. Кроме того, им предстоит пройти обучающий курс по молодёжной политике. По итогам конкурсного трека будут определены ТОП-10 сильнейших команд, а лучшие участники получат ценные призы и войдут в число победителей пятого сезона проекта «Твой Ход».

Регистрация и подача заявки осуществляется на платформе «Твой Ход» до 6 марта.

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.