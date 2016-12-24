В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, находящегося в федеральном розыске по делу об убийстве двух или более лиц

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Как сообщает МВД по РМ, 16 февраля в 20 часов 25 минут в с. Русские Найманы сотрудники Госавтоинспекции задержали 35-летнего житель поселка Чамзинка, который ранее неправомерно завладел автомашиной «КИА». Совершив съезд с дороги на иномарке, он бросил автомобиль и попытался скрыться, но был настигнут инспекторами ДПС.
При проверке выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по уголовному делу по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.
Какая уголовная судьба ждет его в дальнейшем пока неизвестно, но административное наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянении беглец уже получил.
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