Артём Здунов провел совместную коллегию Министерства строительства и архитектуры РМ и Министерства энергетики и ЖКХ РМ

Глава Мордовии Артём Здунов 17 февраля принял участие в работе совместной расширенной коллегии Министерства строительства и архитектуры РМ и Министерства энергетики и ЖКХ РМ.



Участников коллегии приветствовали заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько и и.о. заместителя генерального директора по инвестиционному развитию ППК «Российский экологический оператор» Александра Голованова.



Министр энергетики и ЖКХ Александр Голянин отметил изношенное состояние коммунальной инфраструктуры. Как следствие – много аварийных ситуаций. Одна из мер поддержки для улучшения ситуации – субсидирование муниципальных районов в рамках подготовки и прохождения осенне-зимнего периода. В прошлом году выделены средства на текущий капитальный ремонт объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры в размере 52 млн рублей. В этом году на указанные цели предусмотрено 50 млн рублей. Министр поблагодарил руководство республики за принятие этого решения.



В рамках программы социально-экономического развития РМ на 2022-2026 годы выполнено работ на 288 млн рублей. В 2024 году реконструировано 2,7 километра канализационного напорного коллектора в Пролетарском районе Саранска, начаты работы по капитальному ремонту очистных сооружений. С привлечением финансовой поддержки Фонда развития территорий в размере 707 млн рублей в 2025 году завершится реконструкция канализационного коллектора по улице Республиканской и улице Серова в Саранске. В рамках этой же программы в 2024 году капитально отремонтировали 3,8 километра сетей водоснабжения и водоотведения. Общая сумма вложенных средств по программе составила 1 млрд 58 млн рублей.



Уровень газификации Мордовии – более 94%. В 2024 году газифицировано 10 населенных пунктов. До 2030 года планируется газифицировать еще 67 населенных пунктов. В 2025 году планируется догазифицировать еще 400 домовладений. Также в республике оказывается мера социальной поддержки на покупку и установку газового оборудования.



По итогам работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Мордовии присвоен наивысший класс. В зоне особого внимания – упрощение процедуры и сокращение сроков технологического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры. По результатам рейтинга инвестклимата Мордовия в 2024 году улучшила свои показатели.



На 1 января 2025 года на территории Мордовии зафиксировано 229 бесхозяйных объектов. На особом контроле находится безопасность объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, ведется работа по антитеррористической защищенности.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мордовии с 2019 по 2024 годы на благоустроено дворовых территорий и общественных пространств направлено 1 млрд 417 млн рублей. Кроме того, реализовано 10 проектов благоустройства, ставших победителями всероссийского конкурса. В 2025 году планируется благоустройство 35 общественных территорий на сумму 525 млн рублей. До 2030 года необходимо создать в каждом районе республики пространство для комфортного пребывания.



В 2024 году реализовано очередное мероприятие в рамках проекта «Чистая вода» - это строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни на территории Краснослободского городского поселения. Всего за период действия федерального проекта в республике построено и реконструировано 14 объектов питьевого водоснабжения.



Мордовия завершила реализацию регионального проекта «Комплексное обращение с твердыми коммунальными отходами». Обустроены контейнерные площадки, закуплены контейнеры для раздельного сбора отходов. В 2025 году продолжится формирование современной инфраструктуры обращения с ТКО.



Капитальный ремонт проведен в 2105 МКД. Продолжится работа по замене лифтов. В текущем году планируется замена лифтов на 250 млн рублей.



Свои доклады о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами представила генеральный директор ООО «РЕМОНДИС Саранск» Светлана Бигессе и о создании института системообразующей территориальной сетевой организации – директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» Михаил Суворов.



Об итогах работы строительной сферы региона отчитался министр строительства и архитектуры Мордовии Алексей Гришакин. В прошлом году в республике было построено 120 объектов на общую сумму 9,5 млрд рублей, в текущем году запланировано строительство почти 150, на общую сумму 7,3 млрд. ГОСУКСом в 2024 году было завершено строительство четырех социально-значимых объектов, в текущем году в планах – 18 объектов. Это, в том числе, школа на 510 мест в Саранске и Онкологический диспансер.



Продолжается работа по завершению возведения объектов незавершенного строительства. В текущем году предстоит ввести в эксплуатацию Ардатовскую специальную школу-интернат.



Важнейшее направление – актуализация градостроительной документации, внесение данных в систему пространственных данных, цифровизация сферы.



В республике за шесть лет построено более 2,5 млн кв. метров жилья, из них только в 2024 году – 367 тысяч. План на 2025 год – 365 тыс. кв. метров. Всего до 2030 года в Мордовии должно быть построено 2,6 млн кв. метров жилья.



Было отмечено, что строительная сфера республики уходит от точечной застройки, в приоритете – комплексное освоение территорий. Сейчас в реализации находится пять таких площадок общей площадью 46 гектаров: одна – в Рузаевке, четыре – в Саранске (улица Лесная, микрорайон ТЭЦ-2, в районе развязки «клеверный лист» и Леруа Мерлен). Также ведется строительство в районе Ботанического сада и в третьем микрорайоне.



По федеральной программе «Стимул» за последние годы в восьми районах региона было реализовано около 40 объектов – построено два детских сада, более 50 км дорог и более 40 км инженерных сетей, а также около 400 тыс. кв. метров жилья (150 тыс. кв. метров – в 2024 году).



Республика досрочно завершила участие в программе по расселению аварийного жилья – за пять лет расселено около пяти тысяч человек из 87 тысяч кв. метров. До 2030 года планируется расселить еще 2700 человек из 136 домов.



Также активная работа в Мордовии в последние годы ведется по предоставлению жилья детям-сиротам. Сейчас такая потребность есть у 1055 жителей Мордовии. В минувшем году квартиры предоставлены 167 гражданам, минимальный план на текущий год – 155 человек. Этот вопрос находится на личном контроле Главы республики.



Речь также шла о кадровом обеспечении отрасли. В строительной сфере республики сейчас трудится более 6,3 тысячи человек. Средняя заработная плата – более 55 тысячи рублей. Руководитель региона отметил, что решать проблему дефицита кадров необходимо в тесном сотрудничестве с МГУ им. Н.П. Огарева.



Подводя итоги, Артём Здунов подчеркнул: «Всего на реализацию нацпроектов в республике направлено почти 90 млрд рублей – две трети из них федеральные средства. Большое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры. Главное, что мы исполняем наказы избирателей, строим то, что просят люди».



Благодаря этому построено 9 новых школьных зданий и 20 детсадов. Еще 36 школ капитально отремонтировано. В ближайшие три года капитально отремонтировано будет еще 56 зданий школ, 14 детских садов и 4 техникума. «Подобных объемов строительно-ремонтных работ в системе образования Мордовии ранее никогда не было, - подчеркнул Глава Мордовии. - Кроме того, в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» мы получили финансирование на новую школу в Саранске на 510 мест».



По нацпроекту также были построены три новых учреждения здравоохранения (поликлиника онкодиспансера, хирургический корпус Детской больницы, детская поликлиника в Рузаевке), капитально отремонтированы поликлиники.



Артём Здунов поставил задачу сохранить темпы строительных работ. Предстоит приступить к реализации нового проекта расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Будет запущена новая программа строительства жилья для семей с детьми.



Не менее серьезные задачи стоят в отрасли ЖКХ: необходимо изыскивать средства и активнее участвовать в федеральных программах, позволяющих модернизировать изношенную коммунальную инфраструктуру. На этот год по линии Минэнерго и ЖКХ запланирован ввод в эксплуатацию 44 объектов.



С привлечением финансовой поддержки Фонда развития территорий в Саранске предстоит завершить капитальный ремонт очистных сооружений и реконструкцию канализационных сетей, строительство комплекса по обработке отходов и начать строительство современного полигона.



Артём Здунов подчеркнул: «Прошу к задачам отнестись максимально ответственно, как мы это умеем делать. Не забывайте, что у республики есть мощнейшая поддержка Президента и Правительства страны. Только личный контроль и внимание!»