Представитель Мордовии приняла участие в заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний «Машук»

14-17 февраля Российское общество «Знание» организовало образовательную смену в Центре знаний «Машук». В ней приняли участие 140 родителей и представителей образовательных организаций из 77 регионов России, в том числе представители Мордовии. Важной частью программы стало заседание Всероссийского родительского комитета, где выступил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В рамках образовательной программы «Родители со Знанием» участники познакомились с современными инструментами и методиками работы с детьми и молодёжью, изучили актуальные формы взаимодействия между семьёй и школой, в том числе особенности коммуникации между региональными родительскими комитетами и Всероссийским родительским комитетом.

На заседании Всероссийского родительского комитета, который стал частью программы, обсудили комплексное взаимодействие с родительским сообществом в рамках формирования Стратегии развития системы образования РФ до 2040 года.

«Взаимодействие с участниками Всероссийского родительского комитета необходимо для развития системы образования. Продолжается набор на второй сезон конкурса родительских инициатив, и я призываю всех подавать на него заявки. Важно обобщать этот опыт, и успешные проекты, реализованные благодаря конкурсу, использовать при подготовке педагогов и советников директоров школ по воспитанию. Со своей стороны, мы будем рекомендовать региональным органам власти в сфере образования ориентироваться на эти наработки. Подчеркну, что конкурс способствует развитию школьного самоуправления, участия родителей в организации процесса обучения и воспитания», - сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также на мероприятии обсудили удачные практики и первые результаты реализации проектов-победителей первого сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, а также возможности для участников второго сезона, об этом рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Отметим, что в рамках образовательной смены «Родители со Знанием» в заседании Всероссийского родительского комитета приняли участие в том числе представители 26 проектов-победителей первого сезона конкурса.

В число участников открытого заседания Всероссийского родительского комитета также вошла представитель Республики Мордовии. Регион представила учитель Краснослободского многопрофильного лицея Наталья Гудошникова. Важно отметить, что именно проект семейного фестиваля «Нить поколений» стал победителем первого сезона конкурса инициатив родительских сообществ от Российского общества «Знание» и получил на реализацию 2 млн рублей.

В рамках заседания ВРК актуальные вопросы профилактики девиантного поведения обучающихся и оказания психолого-педагогической помощи осветила Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская. Кроме того, о роли советников по воспитанию в объединении родительского, педагогического и детского сообществ рассказал директор «Российского детско-юношеского центра» Александр Кудряшов, а сопредседатель регионального родительского комитета Пензенской области Михаил Козин поделился опытом работы регионального родительского комитета с родительским сообществом в регионе. Всего в состав входят 52 человека, в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей», учителя и советники директоров по воспитанию.

В завершении заседания Российское общество «Знание» и Министерство просвещения РФ подписали план совместных мероприятий на 2025 год. В него вошли 60 событий, в которых примут участие просветители, представители педагогического и родительского сообществ, а также молодёжь и дети. Согласно плану, мероприятия охватят все регионы России, а некоторые из них пройдут в онлайн формате.

Напомним, что Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ ведёт приём заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2025 году планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей. Заявку можно подать на сайте Знание.Родители до 11 марта 2025 года.

Повысить шансы на успех в конкурсе поможет новый онлайн-курс на платформе Знание.Академия — «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Курс позволит родителям создать конкурентоспособный проект: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы. Также все родители, желающие глубже понять свою роль в воспитании, развитии и поддержке детей могут присоединиться к онлайн-курсу «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе» от Знание.Академия.