Благодаря Мордовии в Каланчаке рядом с часовней святого праведного воина Феодора Ушакова появится купель

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
Об этом сообщает телеграм-канал Шефская помощь/Херсонская область. Меценат Егор Сорокин из г. Ковылкино передал подшефному Каланчакскому округу все необходимые стройматериалы для возведения нового здания с церковной купелью.
Груз уже отправился в Херсонскую область из Мордовии. Скоро в Каланчак прибудет бригада рабочих, которые займутся строительством. Отмечается, что работы также будут оплачены предпринимателем из республики. Завершить строительство планируется в короткие сроки.
Купель расположится рядом с часовней святого праведного воина Феодора Ушакова, которая была построена в Каланчаке в 2023 году силами шефа-региона. Мордовия помогла и специалистами, и материалами, и значительной поддержкой мордовского землячества. Часовня была возведена рядом со святым источником.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии