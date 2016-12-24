Благодаря Мордовии в Каланчаке рядом с часовней святого праведного воина Феодора Ушакова появится купель

Об этом сообщает телеграм-канал Шефская помощь/Херсонская область. Меценат Егор Сорокин из г. Ковылкино передал подшефному Каланчакскому округу все необходимые стройматериалы для возведения нового здания с церковной купелью.

Груз уже отправился в Херсонскую область из Мордовии. Скоро в Каланчак прибудет бригада рабочих, которые займутся строительством. Отмечается, что работы также будут оплачены предпринимателем из республики. Завершить строительство планируется в короткие сроки.

Купель расположится рядом с часовней святого праведного воина Феодора Ушакова, которая была построена в Каланчаке в 2023 году силами шефа-региона. Мордовия помогла и специалистами, и материалами, и значительной поддержкой мордовского землячества. Часовня была возведена рядом со святым источником.