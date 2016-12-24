В Мордовии пожилой водитель не справился с управлением иномаркой на утренней дороге

По информации Госавтоинспекции республики, за минувший уик-энд в Мордовии произошло только одно ДТП с пострадавшими людьми.

14 февраля в Краснослободском районе в 7 часов утра на отрезке федеральной трассы М-5 «Урал» подъезд к г. Саранску 75-летний водитель автомашины «Сузуки Игнис» не справился с управлением, в результате чего иномарка совершила съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП 60-летняя пассажирка автомашины самостоятельно обращалась за медицинской помощью в больницу, женщине было рекомендовано лечение по месту жительства.