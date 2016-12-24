Оксана Ларина назначена на должность заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии

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Распоряжением Главы Республики Мордовия на должность заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ назначена Оксана Ларина.

Оксана Владимировна родилась в Саранске, окончила Мордовский госуниверситет имени Н.П. Огарева по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент». Имеет опыт работы в государственных,  коммерческих и в общественных организациях.

С 2012 года  по февраль 2025 работала в исполнительном комитете Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия», пройдя путь от специалиста до заместителя руководителя исполкома.

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