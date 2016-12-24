Оксана Ларина назначена на должность заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии

Распоряжением Главы Республики Мордовия на должность заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ назначена Оксана Ларина.



Оксана Владимировна родилась в Саранске, окончила Мордовский госуниверситет имени Н.П. Огарева по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент». Имеет опыт работы в государственных, коммерческих и в общественных организациях.

С 2012 года по февраль 2025 работала в исполнительном комитете Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия», пройдя путь от специалиста до заместителя руководителя исполкома.