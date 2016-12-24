Центр поддержки экспорта РМ в 2024 году помог предприятиям Мордовии заключить контракты на 12,5 миллионов долларов

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
Российский экспортный центр подвел итоги работы региональных структур поддержки экспорта за 2024 год. Центр поддержки экспорта РМ занял 38 место среди 85 субъектов, опередив Ставропольский край и Красноярский край, Волгоградскую и Саратовскую области и другие регионы.
Благодаря работе Центра 11 малых и средних предприятий Мордовии в прошлом году заключили 36 экспортных контрактов на общую сумму 12,5 миллионов долларов США.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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