Военный прокурор Пензенского гарнизона и прокурор Мордовии проведут прием в региональном филиале фонда «Защитники Отечества»

Репортер

Для решения юридических вопросов военный прокурор Пензенского гарнизона и прокурор Мордовии Сергей Лапин проведут в филиале фонда (г. Саранск, ул. Полежаева, 113) личные приемы граждан:

- Военный прокурор: 19 февраля, с 9:00 до 12:00
- Прокурор Мордовии: 21 февраля, с 10:30 до 12:30.

Прием осуществляется по предварительной записи через социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества».

Тел.: 8(8342)39-28-82.

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