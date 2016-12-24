Военный прокурор Пензенского гарнизона и прокурор Мордовии проведут прием в региональном филиале фонда «Защитники Отечества»

Для решения юридических вопросов военный прокурор Пензенского гарнизона и прокурор Мордовии Сергей Лапин проведут в филиале фонда (г. Саранск, ул. Полежаева, 113) личные приемы граждан:

- Военный прокурор: 19 февраля, с 9:00 до 12:00

- Прокурор Мордовии: 21 февраля, с 10:30 до 12:30.

Прием осуществляется по предварительной записи через социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества».

Тел.: 8(8342)39-28-82.