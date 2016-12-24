Артём Здунов – на коллегии Минпромнауки Мордовии: «Во многих вопросах нас поддержал лично Президент Российской Федерации»

В Доме Республики 13 февраля прошла итоговая коллегия министерства промышленности, науки и новых технологий Мордовии. В ее работе приняли участие Глава республики Артём Здунов, представители министерств и ведомств, депутаты, руководители промышленных предприятий региона.

Участников заседания приветствовал заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Шпак: «Промышленность Мордовии успешно развивается и вносит существенный вклад в рост экономики страны и региона. Слова благодарности от лица руководства Минпрома России – команде региона и лично Артёму Алексеевичу. Республика – один из базовых субъектов в сфере электронной промышленности. Реализуется очень важный для технологического суверенитета страны проект по производству преформ для оптоволокна». Он подчеркнул также, что Мордовии на дальнейшую реализацию этого проекта из федерального бюджета планируется выделить около 1,5 млрд рублей.

Вице-президент АО «Российский экспортный центр» Александр Молодцов отметил достижения республики в развитии и поддержке экспорта – Мордовия внедрила все элементы регионального экспортного стандарта, который призван создать единые условия для бизнеса и экспорта на территории всей страны.

С основным докладом об итогах отрасли выступил и.о. министра промышленности, науки и новых технологий РМ Сергей Кулебякин. За год предприятиями региона произведено продукции на 268 млрд рублей. Индекс промышленного производства показал рост в 107 % - это шестое место в ПФО и 25 – в России. Хорошие результаты достигнуты во взаимодействии с госкорпорациями и крупными компаниями – за счет этого объем реализации продукции регионального производства за прошлый год вырос в два раза и составил почти 30 млрд рублей.

Сейчас в республике реализуется 30 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 10 млрд рублей. Создано 440 рабочих мест. В текущем году запланирована реализация 12 проектов с инвестициями в 13 млрд рублей.

Положительные тенденции сохраняются и по увеличению заработной платы на промышленных предприятиях Мордовии – плюс 26 % к уровню 2023 года. Средний показатель по республике составляет 76 тысяч рублей. Рост производительности труда также превысил 126 %.

В промышленной отрасли региона сейчас трудится почти 29 тысяч человек. Вместе с тем сохраняется дефицит кадров – на предприятия требуется более одной тысячи работников.

О важности взаимодействия МГУ им. Н.П. Огарева и заводов региона в области подготовки кадров рассказал ректор вуза Дмитрий Глушко. Он отметил, что совместно с предприятиями республики в госуниверситете создана 21 базовая кафедра, и призвал руководителей предприятия активнее участвовать в разработке образовательных программ для подготовки необходимых им специалистов.

О планах по развитию индустриального парка «Светотехника» доложил и.о. генерального директора ООО «УК индустриальными парками РМ» Михаил Чупин.

Подводя итоги коллегии, Артём Здунов подчеркнул, что рост объема производства за год на 20 % - это достойный показатель. «Во многих вопросах нас поддержал лично Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – даны четкие, конкретные поручения. Уверен, что мы добьемся результатов по строительству новых предприятий и расширению действующих», - сказал руководитель региона.

Мордовия активно развивает высокотехнологичные производства. По доле выпуска инновационной продукции республика занимает первое место в ПФО, и второе – в России. «Наука и интеллектуальная собственность – это наш капитал», - отметил Глава региона.

Среди приоритетных задач для отрасли – развитие внутриреспубликанской кооперации, наращивание взаимодействия с крупнейшими госкорпорациями и компаниями дружественных стран, достижение фактического объема поставок в госкорпорации в 40 млрд рублей. Особое внимание предстоит уделить развитию и наполнению резидентами особой экономической зоны, кадровому обеспечению производств.

В завершение руководитель региона поблагодарил за сотрудничество федеральных коллег и кураторов, за слаженную и ритмичную работу – директорат предприятий, инженеров и, конечно же, рядовых работников. «Работаем всей республикой, одной командой. Спасибо большое!» - подытожил Артём Здунов.