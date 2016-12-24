«30 лет мы боремся за дорогу»: жители Рузаевки требуют ремонта дороги по улице Гайдара

«Это наша жемчужина!»
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«30 лет мы боремся за дорогу». Так начинается обращение жительницы Рузаевки, поступившее на прямую линию Президента России в декабре 2024 года. Перед тем, как обратиться к главе государства, люди десятилетиями добивались ремонта дороги в городской администрации. В 2009 году даже была составлена смета, однако на этом вопрос и застопорился.
Местная жительница Наталья поделилась с активистами Народного фронта в РМ своими переживаниями:
— За 30 лет мы обращались куда только можно! И каждый раз получали один ответ — «Нет денег!» Раньше здесь жил дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, но, к сожалению, он так и не дождался обещанной дороги. Мы сами постоянно беспокоимся: сможет ли скорая помощь вовремя доехать до нас и не застрять в грязи?
Улица Гайдара - протяженностью около 500 метров, здесь проживает порядка 100 человек. Сейчас, когда снег скрывает ямы, сложно в полной мере осознать масштаб проблемы, однако жители активно делятся своими фотографиями, на которых видно, как выглядит улица в теплое время года.
— Хорошая дорога — это не только вопрос удобства и комфорта, но и безопасность, — отмечают общественники. — Могут ли экстренные службы доехать до жителей по такому бездорожью вовремя?
Народный фронт в РМ взял ситуацию с дорогой под контроль. Уже направлены обращения в администрацию района. Представители движения отмечают, что контроль за решением по обращению с прямой линии Президента РФ, будет снят только после достижения необходимого результата.
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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