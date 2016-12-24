«Темп не сбавляем, наведем тотальный порядок» - Артём Здунов положительно оценил работу регионального Минземимущества

В Доме Республики 12 февраля состоялось расширенное заседание коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Мордовии, на котором подвели итоги деятельности и определили планы на ближайшую перспективу. В работе заседания приняли участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

С итоговым докладом выступил Министр земельных и имущественных отношений Мордовии Андрей Мищенко: «За пять лет общий объем доходов, администрируемых Минземимуществом РМ, составил более 1 млрд рублей. Из них 649 млн рублей от продажи имущества. В 2,7 раза выросли доходы от аренды земли. Это произошло за счет повышения кадастровой стоимости, роста арендной платы при предоставлении земельных участков на аукционе, изменения вида разрешенного использования при предоставлении участков для реализации инвестиционных проектов, а также вовлечения в оборот земельных участков в Индустриальном парке и Особой экономической зоне».

Было отмечено, что в рамках исполнения поручений Президента России завершается работа по внесению границ в Единый государственный реестр недвижимости. Так, на 95% в ЕГРН внесены границы населенных пунктов и на 67% – территориальных зон. Эта работа начиналась с 15% и 3% соответственно. Внесены данные четырех из пяти границ республики с соседними регионами.

Уточнены границы 217 тыс. объектов недвижимости. Это стало возможным за счет выделенной из федерального бюджета субсидии в сумме 106 млн рублей при софинансировании из регионального бюджета. Муниципалитетам предстоит ускорить инвентаризацию бесхозных объектов.

Ведомство продолжает развивать Инвестиционную карту региона. В 2024 году размещены 13 слоев данных, свыше 11,5 тысяч объектов. Один из них слой «Торги» - пользователям карты стала доступна актуальная информация об аренде и продаже государственного и муниципального имущества, выставленного на торги по всей республике.

В 2024 году в полном объеме исполнено поручение Президента России по наполнению «Национальной системы пространственных данных» через информационные системы региона.

В 2025 году началась работа по внедрению цифровых сервисов в процессы управления госкомпаниями. Это упростит доступ к информации необходимой для принятия управленческих решений, сократит сроки реализации поставленных задач, а также повысит качество контроля над их выполнением.

Минземимущество РМ оказывает поддержку некоммерческим организациям, а также добровольческим движениям, которые помогают бойцам в зоне специальной военной операции. Им на безвозмездной основе предоставлены необходимые помещения.

В мае 2024 при поддержке Росимущества в Саранске прошел Межрегиональный земельный форум «Мастор», который собрал представителей регионов России, а также Беларуси для обсуждения ключевых вопросов управления земельно-имущественным комплексом. 29-30 мая текущего года запланировано проведение третьего Форума, на который приглашены участники из 89 регионов России, а также из-за рубежа. Ключевыми темами станут наполнение национальной системы пространственных данных полными и точными сведениями, комплексное развитие территории, а также вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот.

Советник генерального директора ППК «Роскадастр» Дмитрий Ферапонтов отметил работу региона сразу по нескольким направлениям, в том числе на высоком уровне поставлена деятельность с пространственными данными в государственных информационных системах региона, мощнейший рывок сделан по картографии.

«Качество и объем предоставления пространственных данных субъектом влияет не только на правильность принятия решений органами власти, но и на предоставление государственных и муниципальных услуг. Дальнейшее сотрудничество планируем на принципах взаимности», - отметил Дмитрий Ферапонтов.

С докладами в ходе заседания также выступили руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова, директор «Центра кадастровой оценки» Сергей Сайгин и гендиректор АО «Республиканский центр пространственных данных «Кадастр» Андрей Цветков.

Подводя итоги коллегии, Глава Мордовии подчеркнул, что приоритетной для республики является работа по наведению порядка в сфере недвижимости и исполнение поручений Президента России – регистрация региональной и муниципальной собственности, которая начата более 10 лет назад. Была поставлена задача – на коллегии следующего года представить отчет о регистрации всех объектов, находящихся в собственности республики и муниципальных образований.

Еще одно важное направление, стоящее перед органами местного самоуправления, - в течение первого полугодия текущего года завершить регистрацию муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Непригодные для посевов земли было предложено использования для рекреационных целей и развития туризма.

Особое внимание Артём Здунов уделил темам пополнения бюджета региона, повышения эффективности деятельности госкомпаний, цифровизации процессов управления публичной собственностью, выполнения комплексных кадастровых работ, реализации пилотного проекта «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот».

Глава республики поблагодарил команду Росреестра и ППК «Роскадастр» за оказанное региону доверие: «Росреестр, несмотря на колоссальную нагрузку, всегда находит время и оказывает нашей республике поддержку. Минземимущество и органы местного самоуправления должны приложить все усилия, чтобы оправдать оказываемое нам доверие».

В завершение Артём Здунов отметил положительные тенденции в сфере управления имущественным и земельным потенциалом региона: «Коллеги, темп не сбавляем, наведем тотальный порядок».